ضابط إسرائيلي: "شاليه" لكل جندي يقتل فلسطينياً

"الضابط الإسرائيلي السابق "حاي الياهو

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن ضابطاً إسرائيلياً خدم سابقاَ في جيش الاحتلال، تعهد بتوفير "شاليه" لمدة يوم كامل مجاناً لكل جندي يقتل "يعدم" فلسطينياً.

وقالت القناة إن الإسرائيلي يدعى "حاي الياهو"، وهو يمتلك سلسلة شاليهات سياحية شمال إسرائيل.

وأضافت أن أقوال الضابط جاءت تضامنا مع الجندي المعتقل الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف الخميس الماضي في الخليل وهو جريح ملقى على الأرض.

ونقلت القناة على لسان الضابط قوله: "هذا القليل مما يمكنني تقديمه للجنود، فهناك جنود قتلوا فلسطينيين وبعثت لهم رسائل دعوة للقدوم لقضاء ليلة مجاناً في الشاليهات ولكن ضباطهم منعوهم من ذلك".

وقبل أيام نشر الضابط الياهو منشور على فيسبوك قال فيه: "سأرفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتياط أن لم يتم الإفراج عن الجندي قاتل الشريف".

الجدير بالذكر، حسب القناة العاشرة، أن عملية إطلاق النار على الشهيد الشريف تمت بعد 3-5 دقائق من إصابته بجروح بالغة في عملية إطلاق النار الأولى، وإن الجندي الذي نفذ الجريمة لم يكن في المكان عند ما وقعت ما ادعى الاحتلال إنها عملية طعن.

ووثق مقطع فيديو إقدام جندي إسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشهيد عبدالفتاح الشريف (21 عاماً) وهو مصاب وملقى على الأرض في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.