شاهد: عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر في كالكتا الهندية

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح إثر انهيار جسر قيد الإنشاء اليوم الخميس في كلكتا في شرق الهند، وفق مسؤول في مصلحة إدارة الكوارث.

وانهار الجسر في ساعة الغداء في منطقة مكتظة بالسكان في كلكتا مما أدى إلى سحق المارة والسيارات تحت كتل خرسانية.

وسارعت عناصر الشرطة والمارة إلى المساعدة في رفع الكتل الخرسانية للعثور على ناجين قبل وصول الجيش. ورأى مراسل لفرانس برس أعضاء بشرية مسحوقة تخرج من تحت الأنقاض.

وصرخت بارباتي موندال، الذي اعتبر زوجها وهو بائع فاكهة في عداد المفقودين، "كل شيء انتهى".

وقال الإعلام المحلي إن عملية بناء الجسر تأخرت لسنوات في هذه المدينة التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة السير.