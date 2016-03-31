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شاهد: عشرات القتلى والجرحى في انهيار جسر في كالكتا الهندية

31/3/2016

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 70 آخرون بجروح إثر انهيار جسر قيد الإنشاء اليوم الخميس في كلكتا في شرق الهند، وفق مسؤول في مصلحة إدارة الكوارث.

وانهار الجسر في ساعة الغداء في منطقة مكتظة بالسكان في كلكتا مما أدى إلى سحق المارة والسيارات تحت كتل خرسانية.   

وسارعت عناصر الشرطة والمارة إلى المساعدة في رفع الكتل الخرسانية للعثور على ناجين قبل وصول الجيش. ورأى مراسل لفرانس برس أعضاء بشرية مسحوقة تخرج من تحت الأنقاض.

وصرخت بارباتي موندال، الذي اعتبر زوجها وهو بائع فاكهة في عداد المفقودين، "كل شيء انتهى".

وقال الإعلام المحلي إن عملية بناء الجسر تأخرت لسنوات في هذه المدينة التي تشهد ازدحاما كبيرا في حركة السير.  

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