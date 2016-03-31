شاهد .. عراقيون يتبرعون بملابس للنازحين عند "جدار الرحمة"

في مسعى لمساعدة نازحين معوزين يتبرع عراقيون بملابس عند ما يوصف بأنه "جدار الرحمة" في العاصمة بغداد.

واضطر أكثر من ثلاثة ملايين عراقي للنزوح من منازلهم خلال العامين الماضيين بسبب استيلاء تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق في 2014.

ويحاول سكان بغداد حاليا أن يلعبوا دورا في مساعدة العائلات النازحة.

ويمكن للمحتاجين الحصول على الملابس التي تلزمهم وترك الباقي للأُسر الأخرى من ذوي الحاجة.

وكُتبت لافتات على الجدار توضح ذلك منها (جدار الرحمة للفقراء والمساكين، خذ على حاجتك واترك الباقي للآخرين)، وكُتب على لافتة أخرى "لا تأخذ مال الفقراء وأنت ما محتاج".

وبدأ المشروع مجموعة من المتطوعين الشباب الذين يتولون فرز التبرعات ويعلقون المعاطف والملابس الأخرى على شماعات مثبتة بالجدار بينما يرتبون الأحذية والحقائب للناس ليجدوا بسهولة ما يحتاجونه.

وقال متطوع يُدعى علي هادي إن المشروع بدأته معلمة بمدرسة ابتدائية من حي الأمل طلبت عدم ذكر اسمها.

وقال متطوعون إن مشروع (جدار الرحمة) انتشر في أنحاء بغداد ومدن عراقية أخرى حيث يأمل متطوعون أن يتمكنوا من مساعدة الأُسر النازحة في ربوع البلاد.