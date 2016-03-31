تويتر يحجب هاشتاج يرحب بزيارة أردوغان للولايات المتحدة

تغريدة وزير الخارجية التركي "لن تسكتونا" تويتر يحجب إردوغان

في حادثة أثارت جدلا واسعا لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قامت إدارة موقع تويتر بحذف هاشتاج "نحن نحب أردوغان"، الذي أطلقه ناشطون أمريكيون كترحيب بزيارة الرئيس التركي للولايات المتحدة، وذلك دون إبداء أسباب، وبعد أن أحدث الوسم موجة من التفاعل وصل إلى نصف مليون تغريدة، وضعته لبرهة في مقدمة الأكثر تداولا عبر تويتر.

الناشطون المتفاجئون بالحذف تباينت ردود أفعالهم، بين عمل وسوم أخرى تدور حول نفس المعنى، وبين توجيه انتقادات حادة لإدارة موقع تويتر على ما اعتبروه سياسة "الكيل بمكيالين"، على حين وجه الكثير من الأتراك الموالين لأردوغان أصابع الاتهام إلى جماعة "فتح الله كولن" التركية بالوقوف وراء الحذف.

أما وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" فقد نشر تغريدة اكتفى فيها بكلمة تركية مفردة، معناها "لن تسكتونا" مستخدما معها الهاشتاج بعد عودته، وهاشتاج آخر هو "تويتر حجب أردوغان"، كما أكد في تغريدة أخرى على مدى حماسة المواطنين في الولايات المتحدة في ترحيب رئيسه أردوغان.

وتنافس أعضاء الحكومة التركية والحزب الحاكم مع محبي الرئيس التركي من العرب والاتراك في الولايات المتحدة وخارجها على نشر التغريدات المهاجمة لموقع تويتر، والداعمة للرجل خاصة على موقفه الذي وصفوه "بالحامي" للاجئين السوريين، وكان من أهم المغردين نائب رئيس الوزراء يالجين أقدوغان، ووزير العدل التركي بكير بوزداغ، والبرلماني ياسين أقطاي، وشارك بعضهم بصور للرئيس التركي، أو مقاطع فيديو تظهر مدى وطنيته أو حبه لبلاده، كما نشر بعضهم صورته وهو يغادر منتدى دافوس بعد المشادة الشهيرة مع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، كما أنشأ داعموه وسما آخر تحت اسم: نحن عندنا إردوغان وهم لا!

من جهته أعرب أردوغان لدى وصوله إلى الفندق الذي ينزل فيه بالعاصمة الأمريكية واشنطن عن بالغ امتنانه وسعادته للاستقبال الذي نظّمه له الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك في قمة الأمن النووي المزمع انعقادها بين 31 مارس، و1 أبريل، كما سيفتتح في الثاني من أبريل، المُجمّع الإسلامي في العاصمة الأمريكية.