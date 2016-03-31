تقرير: رئيس وزراء ماليزيا أنفق 15 مليون دولار على المجوهرات

رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرازق – الجزيرة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق قد أنفق على مشتريات شخصية نحو 15 مليون دولار من حساباته المصرفية التي يشتبه بأنه أودع بها مبالغ من صندوق تنمية حكومي.

وأشارت الصحيفة الدولية، التي تصدر في نيويورك، إلى أنه من بين المشتريات التي أنفق عليها نجيب من هذه الحسابات المثيرة للجدل ملابس ومجوهرات وسيارة فاخرة، مضيفة أنها اطلعت على وثائق تحتوي على بيانات تحويلات مصرفية لمتاجر في الولايات المتحدة وماليزيا وإيطاليا وأماكن أخرى.

وذكرت وول ستريت جورنال أن المعلومات التي حصلت عليها تبدو متعارضة مع ما قاله رئيس الوزراء المشتبه به بأنه لم يحقق رفاهية شخصية من الحسابات التي قال إنها تبرعات.

ولم يدل مكتب رئيس الوزراء الماليزي بأي تعليق حول تقرير الصحيفة .

كانت وول ستريت جورنال قد أثارت الشبهات ضد نجيب للمرة الأولى في يوليو / تموز 2015عندما نشرت تقريرا جاء فيه أن الحسابات البنكية لرئيس الوزراء قد تضمنت إيداعات إجماليها 2.6 مليار رينغيت (673 مليون دولار)، ولمحت إلى أن الأموال محولة من صندوق تنمية ماليزيا.

وأعلن الادعاء الماليزي أنه خلص إلى أن الإيداعات جاءت من تبرعات من المملكة العربية السعودية وتمت إعادتها منذ ذلك الحين.

وأثار تقرير وول ستريت جورنال حالة غضب ومطالبات باستقالة نجيب جاءت حتى من داخل حزبه الحاكم.

وكان النائب العام الماليزي قد برأ عبد الرازق في يناير/كانون الثاني الماضي من مخالفات جنائية فيما يتعلق بملايين الدولارات من التبرعات السياسية وجدت في حساباته المصرفية.