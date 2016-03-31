برنامج يساعد اللاجئين السوريين على تجاوز مشكلاتهم النفسية

يتيح برنامج ذكاء صناعي جديد أداة للاجئين السوريين في لبنان لمناقشة ما يثير قلقهم ومخاوفهم.

البرنامج اسمه كريم ويمكن الدخول له عن طريق تطبيقات دردشة تحظى بشعبية على الهواتف الذكية.

ويقيم في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري تدفقوا عليه منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من خمسة أعوام. وتعرض كثير من هؤلاء لتجارب مؤلمة ومزعجة في الوطن قبل وصولهم إلى لبنان.

و(كريم) هو نسخة عربية من برنامج (تيس) المتاح باللغة الإنجليزية كأداة ذكاء صناعي للرعاية الصحية العقلية والنفسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى من يرغب من اللاجئين في التحدث بالرسائل النصية مع (كريم) أن يطلب رقما معينا مثلما يبعث رسالة نصية لصديق عبر الهاتف، ويتولى برنامج الذكاء الصناعي الرد عليه.

وتقول شركة (إكس2إيه.آي) إن (كريم) مزود بمخزون خاص بشفرات أحاسيس تجعله يتفهم مشاعر المتصلين وتساعده في إيجاد حلول مناسبة لها.

ومن بين من يساعدون الشركة الأمريكية على إتمام تجربة البرنامج الجديد مهندس مدني سوري يدعى بشار فر إلى لبنان أيضا منذ عامين.

وخلافا للمعالجين الذين يتعين أن يأخذ المريض منهم موعدا قبل الزيارة فإن برنامج (كريم) متاح على مدى 24 ساعة يوميا على مدار سبعة أيام في الأسبوع ولا يفصله عن الراغبين في الاستفادة منه سوى مجرد اتصال هاتفي.

ويمكن لمعالجين نفسيين مراقبة المحادثة بين البرنامج والمتصل والتدخل عند الحاجة.

ولا تتوفر بيانات بشأن عدد اللاجئين السوريين الذين لديهم مشكلات نفسية لكن منظمة الصحة العالمية تُقدر أن ما بين 15 و20 في المئة ممن يعانون أزمة إنسانية منهم يعانون أيضا اضطرابات نفسية بسيطة أو متوسطة مشيرة إلى أن عدد هؤلاء يُقدر بنحو 200 ألف سوري في لبنان.