البث الحي
منوعات

برنامج يساعد اللاجئين السوريين على تجاوز مشكلاتهم النفسية

31/3/2016

يتيح برنامج ذكاء صناعي جديد أداة للاجئين السوريين في لبنان لمناقشة ما يثير قلقهم ومخاوفهم.

البرنامج اسمه كريم ويمكن الدخول له عن طريق تطبيقات دردشة تحظى بشعبية على الهواتف الذكية.

ويقيم في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري تدفقوا عليه منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من خمسة أعوام. وتعرض كثير من هؤلاء لتجارب مؤلمة ومزعجة في الوطن قبل وصولهم إلى لبنان.

و(كريم) هو نسخة عربية من برنامج (تيس) المتاح باللغة الإنجليزية كأداة ذكاء صناعي للرعاية الصحية العقلية والنفسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى من يرغب من اللاجئين في التحدث بالرسائل النصية مع (كريم) أن يطلب رقما معينا مثلما يبعث رسالة نصية لصديق عبر الهاتف، ويتولى برنامج الذكاء الصناعي الرد عليه.

وتقول شركة (إكس2إيه.آي) إن (كريم) مزود بمخزون خاص بشفرات أحاسيس تجعله يتفهم مشاعر المتصلين وتساعده في إيجاد حلول مناسبة لها.

ومن بين من يساعدون الشركة الأمريكية على إتمام تجربة البرنامج الجديد مهندس مدني سوري يدعى بشار فر إلى لبنان أيضا منذ عامين.

وخلافا للمعالجين الذين يتعين أن يأخذ المريض منهم موعدا قبل الزيارة فإن برنامج (كريم) متاح على مدى 24 ساعة يوميا على مدار سبعة أيام في الأسبوع ولا يفصله عن الراغبين في الاستفادة منه سوى مجرد اتصال هاتفي.

ويمكن لمعالجين نفسيين مراقبة المحادثة بين البرنامج والمتصل والتدخل عند الحاجة.

ولا تتوفر بيانات بشأن عدد اللاجئين السوريين الذين لديهم مشكلات نفسية لكن منظمة الصحة العالمية تُقدر أن ما بين 15 و20 في المئة ممن يعانون أزمة إنسانية منهم يعانون أيضا اضطرابات نفسية بسيطة أو متوسطة مشيرة إلى أن عدد هؤلاء يُقدر بنحو 200 ألف سوري في لبنان.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب إفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)