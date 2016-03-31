الصدر يطالب البرلمان العراقي بدعم التشكيلة الوزارية الجديدة

طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق البرلمان العراقي بالتصويت لصالح التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الخميس.

ودعا الصدر، في كلمة له في مقر اعتصامه بساحة المنطقة الخضراء ببغداد، أنصاره المعتصمين إلى إنهاء اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء، مطالبا في الوقت نفسه باستمرار التظاهرات الحاشدة للضغط على البرلمان للتصويت على الحكومة الجديدة التي وصف تشكيلها بـ"الخطوة الشجاعة".

وهدد الصدر بسحب الثقة من حكومة العبادي إذا لم يصوت البرلمان على تشكيلته الوزارية. وتابع "أتممت مشروعي الإصلاحي عندما نصبت خيمتي داخل المنطقة الخضراء".