السجن مدى الحياة لسويديين قتلوا سوريين

محامو المتهمين يدرسون الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا

أيدت محكمة استئناف سويدية أمس السجن مدى الحياة بحق رجلين سويديين بتهمة الإرهاب والمشاركة في عملية قتل زوجين بسوريا في عام 2013، استنادا إلى مقاطع فيديو كدليل إدانة.

وأنكر الرجلان السويدان وأعمارهما 20 عاما و 32 عاما، الاتهامات المنسوبة إليهما، وقالا إنهما لم يتواجدا في الموقع بالقرب من حلب حيث لفظ الزوجان أنفاسهما الأخيرة في عام 2013 .

وأظهرت لقطات مصورة (فيديو) أن رجالا أحاطوا بالضحيتين، وأجبروهما على الركوع، وقتلهما.

وخلال محاكمة الرجلين (اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما)، قالت ممثلة الادعاء العام السويدي أجنيثا هيلدنج كيفارنستورم إن المدعى عليهما مرتبطان بجماعة " جيش المهاجرين والأنصار" المتطرفة، وقال محامو الدفاع عن المتهمين إنهم يدرسون الاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا.

وألقي القبض على الرجلين في يوليو/تموز. وقال الشخص (30 عاما) إنه كان أحد عمال الإغاثة في سورية. بينما يتحرك الشخص الآخر (32 عاما) على كرسي بسبب الإصابات التي لحقت به في سوريا، ويواجه صعوبات في الحديث والذاكرة.

وجرى العثور على مقاطع الفيديو التي تدين الشخصين على وحدة ذاكرة متنقلة (فلاشة) تم ضبطها خلال تفتيش منزل المتهم الأصغر على ذمة قضية أخرى.