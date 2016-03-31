الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً ويهدم منزل شهيد

الاحتلال يهدم منزل شهيد بالخليل (قدس برس)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 16 فلسطينيًا من مدن وبلدات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتيْن، بعد اقتحام ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، كما هدمت الجدران الداخلية لمنزل أحد الشهداء بالخليل.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال 16 فلسطينياً ممّن وصفتهم بـ "المطلوبين"، بينهم 11 متهمين بممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات طالت خمسة فلسطينيين من بلدة يعبد، وسادسًا من بلدة ميثلون قرب مدينة جنين شمال القدس المحتلة، وشابًا من مخيم "عين الماء" في مدينة نابلس، بالإضافة لمعتقل واحد من بلدة عزون، شرقي قلقيلية شمال القدس.

وأسفرت حملة الاقتحامات عن اعتقال جيش الاحتلال لأربعة شبان فلسطينيين من مدينة رام الله، وشابًا من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي رام الله، وآخر من بلدة بيت لقيا، غربي المدينة.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن جيش الاحتلال اعتقل شابين من الخليل وبلدة كفر عقب، شمالي مدينة القدس.

من جهته، أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ثلاثة أشقاء من مدينة رام الله، وهم: إياد وجهاد ومحمد جمال فخري برهوم، إضافة إلى اعتقال الشقيقين هشام وسامي خميس أبو لفح من حي أم الشرايط جنوب المدينة.

كما اعتقل ستة شبّان من محافظة جنين، وهم: الشقيقان فراس (20 عاماً) وحسين حمزة حرز الله (23 عاماً)، طاهر جواد بدارنة (22 عاماً)، محمد جمال عمور (22 عاماً)، حسين علي ربايعة (25 عاماً) ونور محمد حمارشة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة نابلس، وهما: سالم محمد حرز الله من مخيم العين، وعبد الله محمد حج محمد من بلدة تلفيت.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد "إيهاب مسودة" (منفذ عملية الطعن على حاجز "أبو الريش العسكري الإسرائيلي"، وسط الخليل، في 7 ديسمبر/كانون ثاني 2015) داخليًا.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجدران الداخلية لمنزل الشهيد إيهاب مسودة في مدينة الخليل، وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اقتحم منزل الشهيد مسودة في منطقة "جبل الشريف"، عقب محاصرته، قبل أن يشرع بتدمير محتوياته.

وكانت عائلة الشهيد إيهاب مسودة، قد تسلمت قبل عدة أيام قرارًا من "محكمة إسرائيلية" بهدم المنزل، بدعوى أن نجلها نفذ عملية طعن أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي.