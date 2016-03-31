الأصبحي: اليمن تتصدر قائمة تجنيد الأطفال في الصراعات

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، إن مليشيا الحوثي قامت بتجنيد الأطفال بشكل إجباري في الصراع، لتتصدر بذلك اليمن قائمة الدول التي تستقطب وتجند الأطفال والزج بهم في الحروب.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بالرياض الخميس، حول الأوضاع الإنسانية المأساوية باليمن، أن "تعز" تتصدر قائمة انتهاكات ميليشيا الحوثي في شهر فبراير/شباط المنصرم، فضلاً عن التهجير القسري لـ183 شخص الشهر الماضي معظمهم من "الجوف".

وأشار "الأصبحي" إلى الانتهاك الاقتصادي لليمن حيث تنهب ميليشيا الحوثي وقوت صالح المؤسسات العامة بالدولة وكذلك البنوك، موضحاً أن 50% من الشعب اليمني يعيش أزمة إنسانية جسيمة بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي وقوات صالح.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم حرب باليمن، حيث استهدفت المدنيين بالقصف العشوائي المتعمد والممنهج بمختلف الأسلحة الثقيلة في المناطق الآهلة بالسكان، وقُتل 8202 مدنياً عام 2015، بينهم 476 امرأة، و508 أطفال، وبالتالي فإن 20% من الضحايا هم من النساء، و22% من الأطفال، فضلاً عن 19882 جريحاً، 20% منهم أطفال.

وأوضح "الأصبحي" أن هناك 8458 مختطفاً، بينهم 4649 سياسياً، فضلاً عن اختفاء قسري لـ2706 شخصاً، ما يعني أن اليمن شهد في 2015 أكبر عملية انتهاك ممنهج خلال عام كامل، أثر على نحو 21 مليون ونصف المليون ممن يعانون من احتياجات انسانية شديدة.

من جهته، قال هادي اليامي، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إنه يجب محاسبة كل من شارك في انتهاك حقوق الإنسان باليمن ومتابعة انتهاكات الحوثيين هناك، لافتاً إلى أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان رصدت أوضاع اللاجئين في جيبوتي لبيان انتهاكات الحوثيين.

وقال معتز بالله عثمان، عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إن أبرز ما رصدته اللجنة هو القصف العشوائي من قبل ميليشيا الحوثي واستهداف المدنيين للانتقام، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي وقوات صالح استخدمت المعتقلين كدروع بشرية في المعارك.

وتابع: "قابلنا سكان وضحايا في مدينة عدن ولحج وأبين ومدن أخرى لرصد انتهاكات ميليشيا الحوثي"، لافتاً إلى أن دور اللجنة العربية هي رصد انتهاكات حقوق الإنسان منم قبل ميليشيا الحوثي وقوات صالح.