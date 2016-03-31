أمريكا: إنقاذ سلحفاتين بحريتين بالهليكوبتر

سلاحف البحر الخضراء مهددة بالانقراض – أرشيفية

نقل رجال خفر السواحل الأمريكيون أمس الأربعاء اثنتين من سلاحف البحر الخضراء المهددة بالانقراض إلى سان دييغو في بداية رحلة طويلة للرعاية والتأهيل بمتنزه (سيوورلد)، وذلك بعد العثور عليهما على الشاطئ الشمالي لولاية أوريغون وقد فقدتا الوعي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت كيلي تيري المتحدثة باسم (سيوورلد) إن السلحفاتين البحريتين -وهما من الإناث تدعي الأولى (ثندر) أي الرعد والثانية (لايتننج) أي البرق لأنه عثر عليهما بعد عواصف عاتية- بدأتا برنامج النقاهة في حديقة أسماك ساحل أوريغون فيما يأمل خبراء الأحياء البحرية البرية بإعادتهما إلى البرية عقب التعافي.

ونقلت السلحفاتان على متن طائرة شحن هليكوبتر من نوع هركيولز سي-130 من أوريغون إلى قاعدة كوروناندور البحرية الأمريكية في سان دييغو ونقلتا من ثم في شاحنة إلى مركز إنقاذ الحيوان في (سيوورلد) القريب للخضوع لإجراءات العلاج والتأهيل.

يبلغ طول السلحفاة (ثندر) 60 سنتيمترا وتزن نحو 36 كيلوغراما وكانت تعاني أساسا من انخفاض حاد في درجة الحرارة عند العثور عليها قرب مدينة أوريغون المطلة على المحيط الهادي.

وقالت تيري إن السلحفاة الأخرى (لايتننج) فطولها 60 سنتيمترا أيضا وتزن نحو 23 كيلوغراما وكانت تعاني أيضا من انخفاض درجة حرارة الجسم ومشاكل عديدة أخرى منها إصابات في العين عند إنقاذها.

وأضافت أن السلحفاتين تنضمان إلى سلحفاة أخرى من نفس النوع سبق إنقاذها تدعى (سولستيس) كان تم إنقاذها منذ أكثر من عام في أوريغون ثم نقلت إلى (سيوورلد) للتأهيل، وقالت "إعادة تأهيل السلاحف عملية طويلة".

كانت السلحفاتان (ثندر) و(لايتننج) قد نقلتا بعد تغليفهما تغليفا خاصا وتم وزنهما ثم وضعتا في بركة من المياه المالحة الدافئة المزودة بجحر صغير في قاع البركة الخرسانية الجدران ثم سمح لهما بالسباحة بحرية.

وتعد منطقة الساحل الشرقي لفلوريدا موطنا مهما للسلاحف الخضراء ويوجد فيها ما يتراوح بين 25 و35 في المئة من جحور هذا النوع من السلاحف في القارة الأمريكية كلها.

ويبلغ طول السلاحف الخضراء -المصنفة على أنها مهددة بالانقراض- عادة 1.52 متر ووزنها 317.5 كيلوجرام ويصل متوسط عمرها الافتراضي إلى 80 عاما.

وتعيش السلاحف الخضراء في مياه المحيط الهادي وتوجد أيضا في المناطق تحت المدارية بالمحيط وعندما تكمل عامها العشرين تعود إلى البحر حيث ولدت لتتكاثر.