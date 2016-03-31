أردوغان: الغرب لا يزال يدعم التنظيمات التي تحاربنا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من الأسئلة التي تحمل انتقادات للموقف الغربي مما يدور في بلاده، خلال كلمته على هامش قمة الأمان النووي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتساءل أردوغان "كيف نتحدث عن شراكة مع الغرب ضد الإرهاب في حين أن الغرب لا يزال يدعم التنظيمات التي تحاربنا" مضيفا "أتساءل بأي منطق يفكر الغرب عندما يتعلق الأمر بالإرهاب الذي تواجهه تركيا".

ودعا أردوغان إلى اعتبار معاداة الإسلام جريمة، وإعلان الغرب معاداته لكل ما يسيء للإسلام، مؤكدا رفضه اتهام الإسلام بالإرهاب، مستنكرا رفض أوربا تسليم شخص متهم بالإرهاب إلى تركيا بحجة "الحرية".

وأكد أردوغان أن مقاتلي حزب العمل الكردستاني لا يقاتلون تنظيم الدولة وإنما يستهدفون زعزعة استقرار تركيا، وأن الشرق الأوسط لن ينعم بالأمن والسلام دون استقرار العراق وسوريا.

وأشار الرئيس التركي إلى إن بلاده تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ سوري وتفتح أبوابها أمام العراقيين اللاجئين من منطلق إنساني بحت، مؤكدا أن تركيا لا تميز بين اللاجئين من حيث العرق أو الديانة وتفتح أبوابها أمامهم في الوقت الذي تغلقه دول أخرى.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تعمل بإخلاص لحل مشكلة اللاجئين في الوقت الذي تتعامل الدول الأخرى معهم من منطلق أمني.

وأدان أردوغان التفجير الذي وقع اليوم الخميس في مدينة ديار بكر التركية وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، مؤكدا اعتزام بلاده "اجتثاث الإرهاب" وقيام تركيا بحزمة إصلاحات دستورية لدعم الحرب ضد الإرهاب بما يصون الحقوق والحريات. كما أوضح أن خطر التنظيمات الإرهابية لا يستثني أحدا ولا بد من القضاء عليها لتحقيق السلام.

وهاجم أردوغان النظام السوري مؤكدا أنه قتل أكثر من نصف مليون مدني سوري ورغم ذلك لا يزال المجتمع الدولي مترددا تجاهه، مشيرا إلى أن هذا التردد الغربي تجاه الأسد يعني أن كثيرا من الزعماء لا يعلمون ما الذي يجري في سوريا.

وطالب أردوغان إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة وتسهيل وصول قوافل الإغاثة، مضيفا "قدمنا مقترحات تشمل إرسال سفن للطاقة إلى غزة والمساهمة في إيجاد مصادر للشرب".