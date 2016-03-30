92 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الكوارث في 2015

أفاد تقرير متخصص صدر اليوم الأربعاء، أن إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الكوارث الاقتصادية والكوارث من صنع الإنسان، بلغت ما قيمته 92 مليار دولار خلال العام المنصرم (2015).

وذكر تقرير مؤسسة "سويس ري" السويسرية المتخصصة في مجال إعادة التأمين والتأمين وأشكال نقل المخاطر القائمة على التأمين، أن معدل الخسائر في العام الماضي سجل تراجعاً بنسبة 19% مقارنة بالعام الذي سبقه 2014 البالغ 113 مليار دولار، كما تقل كثيراً عن متوسط الخسائر خلال السنوات العشرة الماضية عند 192 مليار دولار.

وبحسب التقرير فقد أسهمت الكوارث الطبيعية بما قيمته 80 مليار دولار من بين إجمالي الخسائر، بانخفاض 23% (حوالي 24 مليار دولار) عن عام 2014 وبأقل من متوسط الخسائر المتحققة في الأعوام العشرة السابقة والبالغ قيمتها 181 مليار دولار.

وكبدت الكوارث من صنع الإنسان الاقتصاد العالمي بخسائر قدرها 12 مليار دولار مقارنة بـ 9 مليارات في العام 2014 بزيادة 31%، وفقاً لتقرير الشركة السويسرية.

وبحسب المعطيات، بلغت خسائر شركات إعادة التأمين العالمية خلال العام الماضي نحو 37 مليار دولار، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط السنوي البالغ 62 مليار دولار خلال السنوات العشرة الماضية.

وأوضح التقرير أن الكوارث الطبيعية أسهمت بما قيمته 28 مليار دولار من بين إجمالي الخسائر المؤمن عليها بانخفاض 3% مقارنة بالعام 2014، بينما كبدت الكوارث من صنع الإنسان صناعة التأمين خسائر إضافية قدرها 9 مليارات دولار في 2015.وأشار إلى أن نحو 26 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الكوارث في 2015، نتيجة 353 كارثة منها 198 كارثة طبيعية، وهو أعلى معدل سنوي على الإطلاق.

وكان الزلزال الذي ضرب في نيبال أكبر كارثة خلال العام الماضي على الصعيد العالمي، حيث أسفر عن مقتل حوالى تسعة آلاف شخص وهي أكبر خسائر في الأرواح في حدث واحد علاوة على خسائر مادية تقدر بنحو 6 مليارات دولار بحسب التقرير.

وذكر تقرير الشركة السويسرية أن أكبر الخسائر المالية الناتجة عن كارثة خلال 2015 هي الانفجارات التي وقعت في ميناء تيانجين (شمال الصين) خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وتراوحت تكلفتها بين 2.5 إلى 3.5 مليار دولار.

وجاءت في المرتبة الثانية العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير/شباط 2015 والتي تسببت في خسائر بقيمة 2.1 مليار دولار، وفقاً للتقرير.

وتأسست شركة "سويس ري" عام 1863، وأصبحت الآن رائدة في خدمات التأمين وإعادة التأمين ومشتقّاتها، ومقرها مدينة زوريخ في سويسرا.