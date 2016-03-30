يوم الأرض: إضراب شامل ومسيرات بالداخل الفلسطيني

فعاليات في يوم الأرض الفلسطيني-أرشيفية

يوم الأرض الفلسطيني، ذكرى أليمة تتجدد في كل عام، و تأبى النسيان رغم الأحداث والمستجدات المتلاحقة التي تمر بها الساحة الفلسطينية، والتي كانت أبرزها العام المنصرم، اندلاع انتفاضة القدس.

وتشهد البلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 48، اليوم الأربعاء، إضراباً شاملاً بمناسبة الذكرى الـ40 ليوم الأرض.

ودعت لجنة المتابعة العليا إلى الالتزام بالإضراب في ذكرى يوم الأرض والمشاركة في الفعاليات والمسيرات التي تقام بهذه المناسبة.

وستبدأ الفعاليات بالتوجه إلى أضرحة شهداء يوم الأرض الذين قضوا في الثلاثين من آذار عام 1976، وهم: خير ياسين من عرابة، ومحسن طه من كفركنا، وخديجة شواهنة من سخنين، ورجا ابوريا وخضر خلايلة وكلاهما من سخنين، ورأفت زهيري من مخيم نور شمس قرب طولكرم وقد قضى في الطيبة.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرتان مركزيتان بعد ظهر اليوم في عرابة البطوف، وقرية أم الحيران في النقب.

وفي الضفة المحتلة، وقطاع غزة، ستنطلق مسيرات وفعاليات تحيي يوم الأرض، تتمثل في تنظيم القوى الوطنية والإسلامية مسيرة حاشدة في قطاع غزة، لإحياء فعالية يوم الأرض، ستتجه قرب حاجز بيت حانون.

وفي سلفيت تنظم القوى الوطنية مسيرة لإحياء ذكرى يوم الأرض، في منطقة باب المرج التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة ديربلوط.

وتعود أحداث يوم الأرض الى يوم السبت الموافق 30-3 -1976، إثر الانتهاكات الإسرائيلية والعنصرية وحملات التهويد التي تعرضت لها الأرض، و التي قرر الفلسطينيون على إثرها الإضراب، حيث هبت الجماهير العربية في الداخل المحتل في إضراب عم البلدات و القرى الفلسطينية المحتلة، مما دفع قوات الاحتلال لإنزال قواتها مدججة بالدبابات والمصفحات واندلعت اشتباكات عنيفة سقط على إثرها 6 شهداء فلسطينيين.

و لعل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من بطش و قتل و سرقة و عدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال، يُبقي أحداث يوم الأرض في وجدان كل فلسطيني عاش النكبة الفلسطينية و هُجر من أرضه عنوة بفعل الإجرام الصهيوني الذي شهده ذلك اليوم.

أربعون عاماً مضت على أحداث يوم الأرض التي شهدها عام 1976 فيما لا يزال فلسطينيو الأراضي المحتلة في عام 1948 يواجهون مخططات مصادرة الأراضي والتضييق على قراهم، ومنها مخطط توسيع مستوطنة حريش، الذي تم الكشف عنه في الآونة الأخيرة، وسيأتي على حساب توسعة مناطق نفوذ العديد من بلدات وادي عارة في منطقة المثلث الشمالي.