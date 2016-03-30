والدة الطالب الإيطالي تهدد بنشر صورة جثته "المشوهة"

والدة الطالب الإيطالي في المؤتمر الصحفي/رويترز

قالت باولا ريجيني والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر جوليو ريجيني إنها مستعدة لنشر صورة جثة ابنها "المشوهة" إذا لم تتعاون السلطات المصرية مع الجانب الإيطالي في التحقيقات الجارية بشأن مقتل نجلها.

وكانت باولا بحسب جريدة "ذا جارديان" البريطانية تتحدث في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بروما الثلاثاء مؤكدة أنها تعرفت على جثة ابنها بصعوبة.

وقالت " لن أقول لكم ماذا حدث له، لقد تعرفت على جثته عبر جزء من أنفه فقط وما تبقى منه لم يكن لابني الذي أعرفه".

وأضافت أنها التقطت صورة لجثمان نجلها وأنها على استعداد لنشرها "إذا استمر رفض القاهرة في مشاركة نتائج التحقيقات مع السلطات الإيطالية".

وعثرت الشرطة المصرية على جثة الشاب الإيطالي بعد تسعة أيام من اختفائه في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي على جانب أحد الطرق السريعة في مصر.

وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على الجثة تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي طالبو حكومة بلادهم بإعلان مصر بلدا غير آمن وتحذير الإيطاليين من الذهاب إليها.