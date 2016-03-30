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منتجو النفط بأمريكا اللاتينية قد يجتمعون في 8 أبريل

29/3/2016

منتجو النفط بأمريكا اللاتينية قد يجتمعون في 8 أبريل

قال وزير النفط الإكوادوري الثلاثاء إن اجتماعا قد يعقد في الثامن من أبريل/ نيسان المقبل بمشاركة الإكوادور وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك لإعداد مقترح لتثبيت إنتاج النفط لاجتماع 17 أبريل نيسان بين الدول المنتجة من داخل أوبك  وخارجها.

وسيلتقي الوزير كارلوس باريخا بنظيريه من كولومبيا والمكسيك اليوم الأربعاء.

وكان وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة قال إن منتجي النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة في السابع عشر من أبريل / نيسان المقبل.

وسيكون الاجتماع لمتابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية بين قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا حيث شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني ودعوة المنتجين الآخرين للمشاركة في هذه الخطوة.

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