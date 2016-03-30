مصر: عربات مزودة بالطاقة الشمسية لباعة كورنيش الإسكندرية

أبرمت السلطات المحلية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر صفقة مع شركة توفر بموجبها للباعة الجائلين عربات مزودة بالطاقة الشمسية أطلقوا عليها وصف العربات الذكية.

والإسكندرية كغيرها من مدن مصر تنعم بسطوع منتظم للشمس يمكن التعويل عليه على مدار العام. وتتميز عن المدن الأخرى بهوائها العليل وشواطئها على ساحل البحر المتوسط التي تجعلها مقصدا دائما للسياحة الداخلية.

ومن بين المشكلات الأخرى التي يعاني منها الباعة الجائلون قضية الأمن في ظل منافسة من جانب بائعين آخرين بدون تراخيص ويعملون في الشارع بشكل مخالف للقانون.

وللتقدم من أجل الحصول على عربة مزودة بالطاقة الشمسية يتعين على البائع الحصول على شهادة صحية وشهادة حُسن سير وسلوك (فيش وتشبيه) وصورة من بطاقة الهوية.

وتعاني مصر -التي كانت تُصدر الغاز الطبيعي للخارج ذات يوم -حاليا من أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود مع زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الأمر الذي جعلها تستورد الطاقة من الخارج.

وتسعى الحكومة لتحسين وضع الطاقة بخفض الدعم ودفع ديونها لشركات الطاقة الأجنبية والتفاوض بشأن توقيع اتفاقات استيراد.