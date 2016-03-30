البث الحي
منوعات

مصر: عربات مزودة بالطاقة الشمسية لباعة كورنيش الإسكندرية

30/3/2016

أبرمت السلطات المحلية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر صفقة مع شركة توفر بموجبها للباعة الجائلين عربات مزودة بالطاقة الشمسية أطلقوا عليها وصف العربات الذكية.

والإسكندرية كغيرها من مدن مصر تنعم بسطوع منتظم للشمس يمكن التعويل عليه على مدار العام. وتتميز عن المدن الأخرى بهوائها العليل وشواطئها على ساحل البحر المتوسط التي تجعلها مقصدا دائما للسياحة الداخلية.

ومن بين المشكلات الأخرى التي يعاني منها الباعة الجائلون قضية الأمن في ظل منافسة من جانب بائعين آخرين بدون تراخيص ويعملون في الشارع بشكل مخالف للقانون.

وللتقدم من أجل الحصول على عربة مزودة بالطاقة الشمسية يتعين على البائع الحصول على شهادة صحية وشهادة حُسن سير وسلوك (فيش وتشبيه) وصورة من بطاقة الهوية.

وتعاني مصر -التي كانت تُصدر الغاز الطبيعي للخارج ذات يوم -حاليا من أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود مع زيادة الاستهلاك وانخفاض الإنتاج الأمر الذي جعلها تستورد الطاقة من الخارج.

وتسعى الحكومة لتحسين وضع الطاقة بخفض الدعم ودفع ديونها لشركات الطاقة الأجنبية والتفاوض بشأن توقيع اتفاقات استيراد.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)