مصر .. شهود عيان : الجيش يقتل جنينا في رحم أمه بسيناء

شهود عيان : الجيش يقتل جنينا في رحم أمه بسيناء

أفاد مصدر طبي أن قوات الجيش المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد أطلقت النار على سيدة "حامل" قرب منزلها ما أسفر عن إصابتها بطلقين ناريين أحدهما بالقدم والآخر بالبطن والذي أدى لمقتل جنينها داخل الرحم.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن السيدة "مريم س س" 35 عام، تعرضت عصر أمس لإطلاق النار من كمين للجيش، وهي تجمع الأعشاب لأغنامها شرق منزلها بحي الترابين جنوب الشيخ زويد.

وأصيبت السيدة بطلقين أحدهما بالرجل والآخر بالبطن ما أدى لقتل جنينها في شهره السابع، وقد أجريت لها عمليه جراحيه اليوم بمستشفى العريش العام، وتم إخراج الجنين من بطنها بعد إصابته في بطنه بالطلق الناري والذي أدى لمقتله على الفور.

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قد أعلن أمس الثلاثاء عبر صحفته على "الفيسبوك" قيام قوات من الجيش الثاني الميداني بتنفيذ كمين على أحد محاور التحرك بقطاع الشيخ زويد وقتله لثلاثة أشخاص وصفهم بـ "الإرهابيين" بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الجيش على حد وصفه.

لكن شهود عيان أكدوا أن قوات الجيش أقدمت على إعدام المواطنين الثلاثة بعد اعتقالهم على أحد أكمنة الجيش قرب الشيخ زويد.

وأوضحت المصادر للجزيرة مباشر أن القوة الأمنية أوقفت الشبان الثلاثة قرب موقف الشيخ زويد ونادوا للأهالي بأن الموقوفين هم من "ولاية سيناء" وتم ضبط جهاز لاسلكي وأسلحة، ومن ثم أطلقوا النار عليهم.

وطيلة الأشهر الماضية تكررت حوادث الإعدام الميداني للمعتقلين في مدن محافظة شمال سيناء، دون أي محاكمة بحسب الأهالي وشهود العيان.