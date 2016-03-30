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طفلتان سوريتان تصنعان "دمى" تذكرهما بموطنهما

30/3/2016

شمس وسها شقيقتان سوريتان تعيشان في مُجمع يقطنه لاجئون في سهل البقاع بلبنان، وكان عمرهما سبع وخمس سنوات عندما اضطرتا إلى الفرار مع أُسرتهما من حلب بسبب الحرب.

ولأنهما كانتا صغيرتين ولا تفهمان الحرب الأهلية المُستعرة في بلدهما فإن الشقيقتين افتقدتا اللعب مع بنات الأعمام والعمات وصنع دُمى (عرائس) من القماش -محشوة بقصاصات أو ملابس قديمة -معا في البيت.

وعندما فرتا من حلب مع الأُسرة تركت الشقيقتان دُماهما التي صنعتاها من القماش في البيت، وحرصتا على إخفائها حتى لا تضيع أو تُسرق فوضعتاها في كيس وأخفياه في الفرن.

وتسبب داء السكري في فقدان والد شمس وسها بصره، وتكافح أمهما لإعاشة الأُسرة بالمعونة التي تتلقاها.

ولتساعد طفلتيها على تذكر الأيام السعيدة في حلب قبل تفجر الصراع السوري اقترحت الأُم على شمس وسها أن تصنعا دُمى جديدة باستخدام القماش الفائض الذي يتبقى من عملها في حياكة الملابس وتمسكت الصغيرة سها بالفكرة وسعت لتنفيذها.

وعلى الرغم من تدمير الحرب للأخضر واليابس في بلدهما لا تزال هاتان الشقيقتان الصغيرتان تتذكران بعض أوقاتهما السعيدة هناك.

وتحلم شمس وسها باليوم الذي تعودان فيه للوطن وتنقذان عرائسهما التي تخفياها في فرن البيت.

 

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