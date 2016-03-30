شاهد: مقطع فيديو صادم بمجزر فرنسي يؤدي لتحقيق بالبرلمان

تسبب تسرب مقطع فيديو جديد لإساءة معاملة الماشية في مجزر بجنوب غربي فرنسا في إصدار وزارة الزراعة الفرنسية أوامر بتعميم التفتيش على مسالخ البلاد ومجازرها.

المقطع أظهر لقطات صادمة لضرب الخراف بمطارق على رؤوسها بغرض تنويمها، وأخرى لإيذاء المواشي بعصي وآلات بدت حادة، بخلاف ذبح المواشي دون تخدير، والذي يتعارض مع المتبع في القانون الفرنسي، الذي اعتبر في تعديل له عام 1976 أن الحيوانات "كائنات حساسة"

المقطع الذي تم تصويره وتسريبه سرا عن طريق (إل 214) وهي جمعية غير ربحية من أجل حقوق الحيوان، كان المقطع الثالث لها خلال أشهر قليلة، لتصوير انتهاك قانون حقوق الحيوان في جنوب فرنسا، وقد أدت المقاطع الثلاثة إلى إغلاق ثلاثة مجازر إلى أجل غير مسمى، كما اضطرت البرلمان الفرنسي لتشكيل لجنة تحقيق.