شاهد: مقتل ضابطين بالشرطة في احتجاجات في فنزويلا

قال مسؤولون في الحكومة وشهود إن ضابطين بالشرطة قُتلا وأصيب أربعة آخرون أمس الثلاثاء في مدينة سان كريستوبال في غرب فنزويلا بعدما صدمتهم حافلة يقودها شبان غاضبون يحتجون على ارتفاع أجرة المواصلات العامة.

وخطف المحتجون حافلة ركاب من محطة قريبة وحاولوا اقتحام طوق فرضته الشرطة على جامعة حيث كان 70 متظاهرا يحتجون على قرار برفع أجرة الحافلات على مستوى البلاد.

وقال حاكم الولاية خوسيه فيلما "نأسف لفقد أرواح ضابطين بالشرطة كانا يؤديان واجبهما".

وتأججت الاضطرابات في فنزويلا بسبب الركود الشديد والارتفاع الحاد للتضخم وقلة الغذاء والدواء وغيرهما من الضروريات.

كانت سان كريستوبال مركز احتجاجات مناهضة للحكومة في أرجاء البلاد في 2014 أودت بحياة 40 شخصا لكنها فشلت في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.