شاهد: سقوط طائرة وزير كندي سابق في رحلته لتشييع جثمان أبيه

لقي وزير المواصلات والمعلق السياسي التليفزيوني الكندي السابق جان لابيير مصرعه الثلاثاء في تحطم طائرة كان يستقلها لحضور جنازة والده شرقي مقاطعة كيبيك بكندا.

كان سوء الأحوال الجوية قد تسبب في سقوط الطائرة ذات المحركين أثناء محاولتها الهبوط في جزر ماجدالين بخليج سانت لورنس، مما أدى لوفاة ركابها جميعا، ومن ضمنهم لابيير وزوجته وإخوته الثلاثة "أخوان وأخت".

يذكر أن جان لابيير كان عضوا ليبراليا في البرلمان الكندي في الفترة ما بين 1979 و 1990، قبل أن يعتزل السياسة عام 1992 بعد نزاع حول حقوق مقاطعة كيبيك، غير أنه عاد لممارستها مجددا عام 2003 مع حكومة بول مارتن الليبرالي، ليعين وزيرا للمواصلات من 2004 حتى 2006.