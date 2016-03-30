شاهد: حكومة الوفاق الوطني الليبية تباشر عملها من طرابلس

أعلن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية مباشرة أعمال حكومته من العاصمة طرابلس.

وأكد السراج في كلمة له من القاعدة البحرية في طرابلس التي وصلها ظهر اليوم على تمسك حكومته بمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وعلى العمل على بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأضاف السراج إن حكومته ستعمل على توحيد الليبيين وإنهاء الانقسامات.

وقال إن حكومة الوفاق ملتزمة بتطبيق بنود الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، مع العمل على توسيع دائرة المشاركة به.

وأشار السراج إلى أن قدمه مع أعضاء بالحكومة على متن زورق تابع للبحرية الليبية من ميناء صفاقس التونسي.