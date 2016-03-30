شاهد: جهاز يعيد حلم المشي للمصابين بالشلل

يطور خبراء هندسة الميكانيكا في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا أجهزة مساعدة تلبس في الساق تكون بمثابة هيكل عظمي خارجي يعطي طاقة لحركة المفاصل.

ويطلق الباحثون على هذه الأجهزة اسم (اكسوسكيليتون) ويأملون أن تحسن حياة المصابين بالشلل وتتيح لهم السير بحرية تفوق التي توفرها لهم أجهزة مشي مساعدة أخرى؛ لأنها في الواقع تحاكي حركة الركبة الطبيعية ولن تواجه صعوبة في السير على طرق غير ممهدة.

ويقول الباحثون إن الاكسوسكيليتون سيمكن المصابين بالشلل أو من يعانون من ضعف في مفاصل الحوض من السير مجددا.

لكن هذه الأجهزة واجهت من قبل تحديا متمثلا في السير على طرق غير ممهدة أو تخطي عقبات غير متوقعة. ويقول الباحثون في المعهد الاتحادي السويسري إنهم وجدوا الحل.

فنموذج الاكسوسكيليتون الذي طوروه به إضافة هامة تمكنه من التعامل مع ما يلاقيه في الطريق.

وقال مهندس الميكانيكا باتريك بفريندشه عن الجهاز الذي أطلق عليه اسم (فاري-ليج) "زرعنا فيه حركة مقاومة آلية وهو شيء يميزه غير متاح في أجهزة الاكسوسكيليتون الأخرى حاليا. .ميزته أننا نستطيع أن نحاكي قوة التأقلم الموجودة في ركبة الإنسان التي تسمح لنا بالتأقلم مع أي عقبات غير متوقعة تواجهنا."

ويقول الباحثون إن تصميم فاري-ليج قادر على التحول من صلابة الركبة إلى ليونتها ومرونتها للتكيف مع العقبات التي تطرأ في الطريق.