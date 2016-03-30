البث الحي
منوعات

شاهد: جهاز يعيد حلم المشي للمصابين بالشلل

30/3/2016

يطور خبراء هندسة الميكانيكا في المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا أجهزة مساعدة تلبس في الساق تكون بمثابة هيكل عظمي خارجي يعطي طاقة لحركة المفاصل.

ويطلق الباحثون على هذه الأجهزة اسم (اكسوسكيليتون) ويأملون أن تحسن حياة المصابين بالشلل وتتيح لهم السير بحرية تفوق التي توفرها لهم أجهزة مشي مساعدة أخرى؛ لأنها في الواقع تحاكي حركة الركبة الطبيعية ولن تواجه صعوبة في السير على طرق غير ممهدة.

ويقول الباحثون إن الاكسوسكيليتون سيمكن المصابين بالشلل أو من يعانون من ضعف في مفاصل الحوض من السير مجددا.

لكن هذه الأجهزة واجهت من قبل تحديا متمثلا في السير على طرق غير ممهدة أو تخطي عقبات غير متوقعة. ويقول الباحثون في المعهد الاتحادي السويسري إنهم وجدوا الحل.

فنموذج الاكسوسكيليتون الذي طوروه به إضافة هامة تمكنه من التعامل مع ما يلاقيه في الطريق.

وقال مهندس الميكانيكا باتريك بفريندشه عن الجهاز الذي أطلق عليه اسم (فاري-ليج) "زرعنا فيه حركة مقاومة آلية وهو شيء يميزه غير متاح في أجهزة الاكسوسكيليتون الأخرى حاليا. .ميزته أننا نستطيع أن نحاكي قوة التأقلم الموجودة في ركبة الإنسان التي تسمح لنا بالتأقلم مع أي عقبات غير متوقعة تواجهنا."

ويقول الباحثون إن تصميم فاري-ليج قادر على التحول من صلابة الركبة إلى ليونتها ومرونتها للتكيف مع العقبات التي تطرأ في الطريق.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)