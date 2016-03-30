البث الحي
منوعات

شاهد: أسد شريد يلقى حتفه برصاص حراس في كينيا

30/3/2016

قتل حراس الغابات أسدا شاردا بالرصاص على مشارف العاصمة الكينية نيروبي اليوم الأربعاء بعد أن هاجم أحد السكان المحليين وأصابه.

وقال متحدث باسم إدارة الحياة البرية التي تدير محميات تنظم بها رحلات سفاري إن حشدا تجمع حول الأسد مما اضطر الحراس لإطلاق الرصاص عليه تجنبا لحدوث مزيد من الإصابات.

وأظهرت لقطات أسدا يحاول مهاجمة رجل قبل أن يقتله الحراس.

وهذا ثالث أسد يشرد في الأسابيع الأخيرة من حديقة نيروبي الوطنية الواقعة على مشارف العاصمة الكينية. ولم تحدث إصابات في الحالة الأولى التي وقعت في 19 فبراير/شباط لكن شخصا أُصيب في الحالة الثانية التي وقعت في 18 مارس/آذار.

وتمكنت إدارة الحياة البرية من أسر الأسدين في الحالتين السابقتين وسلمتهما لمحميات.

وتقع حديقة نيروبي الوطنية على حدود المدينة وتوفر لزوارها مشاهدة الأسود ووحيد القرن والزراف ومظاهر أخرى للحياة البرية وتظهر في الخلفية بنايات العاصمة الشاهقة.

ويتكرر رصد أسود بالقرب من حدود المدينة حين تجد مهربا عبر السياج الذي يحمي المناطق التي بنيت بالقرب من المحمية.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)