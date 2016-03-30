شاهد: أسد شريد يلقى حتفه برصاص حراس في كينيا

قتل حراس الغابات أسدا شاردا بالرصاص على مشارف العاصمة الكينية نيروبي اليوم الأربعاء بعد أن هاجم أحد السكان المحليين وأصابه.

وقال متحدث باسم إدارة الحياة البرية التي تدير محميات تنظم بها رحلات سفاري إن حشدا تجمع حول الأسد مما اضطر الحراس لإطلاق الرصاص عليه تجنبا لحدوث مزيد من الإصابات.

وأظهرت لقطات أسدا يحاول مهاجمة رجل قبل أن يقتله الحراس.

وهذا ثالث أسد يشرد في الأسابيع الأخيرة من حديقة نيروبي الوطنية الواقعة على مشارف العاصمة الكينية. ولم تحدث إصابات في الحالة الأولى التي وقعت في 19 فبراير/شباط لكن شخصا أُصيب في الحالة الثانية التي وقعت في 18 مارس/آذار.

وتمكنت إدارة الحياة البرية من أسر الأسدين في الحالتين السابقتين وسلمتهما لمحميات.

وتقع حديقة نيروبي الوطنية على حدود المدينة وتوفر لزوارها مشاهدة الأسود ووحيد القرن والزراف ومظاهر أخرى للحياة البرية وتظهر في الخلفية بنايات العاصمة الشاهقة.

ويتكرر رصد أسود بالقرب من حدود المدينة حين تجد مهربا عبر السياج الذي يحمي المناطق التي بنيت بالقرب من المحمية.