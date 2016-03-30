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سقوط سابع طائرة روسية خلال 5 أشهر

30/3/2016

سابع طائرة روسية تسقط خلال 5 أشهر

سقطت طائرة حربية روسية من طراز "سو-25″في أقليم "بريمورسكي كراي" في أقصى الشرق الروسي عندما كانت في مهمة تدريبية، وتمكن الطيار من النجاة بعد أن قفز منها بالمظلة.

وشارك هذا الطراز من المقاتلات في شن غارات جوية على المدن السورية خلال الأشهر الماضية. و أشارت وكالات الإعلام الروسية إلى احتمالية أن يكون سبب سقوط الطائرة هو وجود عطل في محركها.

وتعد هذه سابع طائرة روسية تسقط خلال الأشهر الماضية، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإسقاط تركيا لطائرة حربية روسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحطمت طائرة شحن روسية أخرى في "جوبا" عاصمة جنوب السودان، وأعلنت سلطات جنوب السودان عن مقتل 41 شخصا جراء الحادث، وقالت إن من بين ركاب الطائرة 12 من مواطني جنوب السودان، إضافة إلى طاقم مكون من 5 أرمن وروسي واحد.

كما قتل 15 شخصا إثر سقوط طائرة هليكوبتر من طراز إم.آي-8  في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة هبوط اضطراري لمروحية "آس-350" في دائرة خانتي- مانسيسك الروسية ذات الحكم الذاتي في 29 نوفمبرالماضي.

وفي 12 مارس/ آذار الجاري، أسقط مقاتلون ينتمون لفصائل المعارضة السورية المسلحة طائرة حربية في ريف حماة، وأسفر الحادث عن مقتل أحد قائدي الطائرة ونجاة الآخر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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