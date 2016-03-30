حصار القطاع يرفع نسبة عمالة الأطفال في غزة

تزايدت أعداد أطفال غزة الذين دخلوا سوق العمل حيث يكدح الصغار في أماكن توقف السيارات، أو في مواقع البناء وغيرها لكسب قوت أسرهم في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل في القطاع المحاصر إلى 43%.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما ويعملون في قطاع غزة تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة إلى 9700 طفل.

ويقدر اقتصاديون في القطاع الساحلي الضيق الذي يعيش فيه 1.9 مليون فلسطيني بأن العدد الحقيقي للعاملين تحت السن ربما يكون ضعف هذا الرقم.

وتخالف زيادة عمالة الأطفال في غزة الاتجاه السائد في العالم، وتقول منظمة العمل الدولية إن عدد الأطفال الذين يعملون على مستوى العالم تراجع بمقدار الثلث منذ عام 2000 فانخفض من 246 مليونا إلى 168 مليونا، وإن أكثر من خُمس هذا العدد في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي مرأب بوسط غزة يعمل محمود يازجي البالغ من العمر 16 عاما وطفل آخر يبلغ من العمر 12 عاما لمدة تسع ساعات يوميا.

وقال محمود إنه يكسب ما يعادل 13 دولارا في الأسبوع؛ فيما يحصل الطفل الأصغر سنا على نصف هذا المبلغ.