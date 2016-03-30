"بحر" يرفض قوانين الكنيست ويطالب بوحدة الفلسطينيين

قال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن الكنيست الإسرائيلي لا يتوانى عن إصدار قوانين تفتح الباب أمام قتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، مُعلناً رفضه لقرار الكنيست بإبعاد فلسطينيين مـن الضفـة الغربيـة إلى غزة.

وأضاف خلال فعاليات "يوم الأرض" بغزة (الأربعاء)، أن تضحيات الفلسطينيين وانتفاضتهم سوف تستمر حتى القضاء على الاحتلال الإسرائيلي أو طرده، مطالباً الفصائل الفلسطينية بالتوحد لاسيما في ظل القمع الإسرائيلي لأبناء فلسطين.

وطالب "بحر" الفصائل الفلسطينية بالتأكيد على أن حق الـعـودة للفلسطينيين مقدس، وأنه لا بد من توجيه السلاح فقط نحو الاحتلال حتى تحرير فلسطين، مشدداً على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية من أجل وحدة فلسطين والدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.