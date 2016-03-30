البث الحي
منوعات

المستشار حسن ياسين: ما حدث معنا مذبحة ونحن باقون على موقفنا

30/3/2016

قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق في مصر إن عزل القضاة بالطريقة التي حدثت مؤخرا مع مجموعة من القضاة المصريين هو مذبحة للقضاة، مشيرا ونحن باقون على موقنا مهما حدث.

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة أصدر قرارا بتأييد عزل 32 قاضيًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بيان رابعة"

وأضاف ياسين خلال لقائه مع "النافذة المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر أن المشهد القضائي يتصدره في الوقت الحالي مجموعة من القضاة أطاحت باحترام القضاء.

وأكد على أنه تم حفظ جميع البلاغات التي تم تقديمها ضد قضاة يشتغلون بالسياسة، ومنهم وزير العدل السابق أحمد الزند، لأنهم يؤيدون النظام الحالي، مشيرا إلى أنه تم محاكمتهم بشكاوى من قضاة يشتغلون بالسياسة بشكل مباشر وبتحريات مزورة على حد قوله.

وأوضح ياسين أنهم طالبوا باحترام الشرعيـة الدستوريـة، والاسـتـحـقـاقـات الانتخابية، مشيرا إلى أن

 التعبيـر عـن الرأي حـق مكفول للجميع، وليـس اشـتـغـالا بـالـسـيـاسـة.

وشدد على أنه لا يتنصل من من بيان الدفاع عن الشرعية الدستورية، أو ما يسمى "ببيان رابعة "، قائلا: "هذا ليس عملا بالسياسة طبقا لقانون السلطة القضائية."

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)