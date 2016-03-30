المستشار حسن ياسين: ما حدث معنا مذبحة ونحن باقون على موقفنا

قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق في مصر إن عزل القضاة بالطريقة التي حدثت مؤخرا مع مجموعة من القضاة المصريين هو مذبحة للقضاة، مشيرا ونحن باقون على موقنا مهما حدث.

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة أصدر قرارا بتأييد عزل 32 قاضيًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بيان رابعة"

وأضاف ياسين خلال لقائه مع "النافذة المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر أن المشهد القضائي يتصدره في الوقت الحالي مجموعة من القضاة أطاحت باحترام القضاء.

وأكد على أنه تم حفظ جميع البلاغات التي تم تقديمها ضد قضاة يشتغلون بالسياسة، ومنهم وزير العدل السابق أحمد الزند، لأنهم يؤيدون النظام الحالي، مشيرا إلى أنه تم محاكمتهم بشكاوى من قضاة يشتغلون بالسياسة بشكل مباشر وبتحريات مزورة على حد قوله.

وأوضح ياسين أنهم طالبوا باحترام الشرعيـة الدستوريـة، والاسـتـحـقـاقـات الانتخابية، مشيرا إلى أن

التعبيـر عـن الرأي حـق مكفول للجميع، وليـس اشـتـغـالا بـالـسـيـاسـة.

وشدد على أنه لا يتنصل من من بيان الدفاع عن الشرعية الدستورية، أو ما يسمى "ببيان رابعة "، قائلا: "هذا ليس عملا بالسياسة طبقا لقانون السلطة القضائية."