الطائرة المختطفة تعمق جراح السياحة المصرية

الطائرة المصرية المختطفة في مطار لارناكا

في ظل الأوضاع المتدهورة لقطاع السياحة في مصر، جاء حادث اختطاف الطائرة المصرية بمثابة كارثة إضافية، وضربة قوية للسياحة بمصر، بحسب مراقبين ووسائل إعلام متعددة.

واعتبر هؤلاء المراقبين أن تداول صحف ومواقع العالم الخبر بتفاصيله الدقيقة على مدار الساعة أسوأ دعاية للسياحة بمصر، خاصة بعد أسابيع من حادثة مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، والذي أدى إلى تراجع الحجوزات الإيطالية إلى مصر بنسبة 90% ، وكذلك بعد أشهر قليلة من سقوط الطائرة الروسية ومقتل جميع ركابها فوق سيناء، وقتل الجيش والداخلية لسياح مكسيكيين ظناً أنهم "إرهابيين"، بحسب البيانات الرسمية، فيما نشرت بعض الصحف والمواقع العالمية بالعناوين الرئيسية الخبر، مع نشر حوادث سابقة لحوادث جماعية للسائحين بمصر.

ثغرات أمنية

فقد قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها أمس, إن حادث اختطاف الطائرة المصرية أثار مجددا تساؤلات حول مستويات الأمان في المطارات المصرية، وأشارت إلى أن الحادث يختلف عن حوادث طيران وقعت مؤخرا في أماكن أخرى في العالم, بالنظر إلى أنه جاء بعد أقل من ستة أشهر من حادث الطائرة الروسية, وهو ما كشف استمرار بعض الثغرات الأمنية, التي لم تتم معالجتها.

استبعاد استئناف الرحلات

كما استبعدت شركات السياحة الروسية استئناف الرحلات لمصر على خلفية حادث الاختطاف، حيث قال الاتحاد الروسي للسياحة إن بلاده لن تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف الطائرة المصرية، وذلك بعد أن تحدثت تقارير مؤخراً ِعن قرب استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح قبل أيام بأن روسيا ومصر دخلتا "المرحلة الختامية" على طريق استئناف حركة الطيران بين البلدين التي توقفت بعد حادثة تحطم الطائرة الروسية.

تعميق للأزمة

في الوقت نفسه قال رؤساء شركات سياحية مصرية، إن حادث اختطاف الطائرة المصرية سيعمق أزمات قطاع السياحة المصرية التي تجتاز مرحلة عصيبة منذ تحطم الطائرة روسية.

وأكد إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن حادث اختطاف الطائرة أعاد وضع القطاع السياحي إلى المربع "صفر"، مشيرا إلى أن القطاع أصبح لديه مخاوف من رفع درجات تحذير السفر إلى مصر. كما توقع الزيات في تصريحات صحفية، أن يؤثر الحادث، بشكل كبير جدا، على القطاع السياحي المصري، الذي تعرض وما زال إلى ضربات قاصمة.

ونبه إلى أن ما حدث سيعني بالنسبة إلى الدول المصدرة للسياح أن المطارات المصرية غير مؤمنة بالشكل المطلوب لاستئناف حركة السياحة من جديد، وطالب الحكومة بإنشاء شركة لتأمين المطارات.

أهمية مضاعفة

يشار إلى أن السياحة تمثل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث شكل القطاع حوالي 43.9% من إجمالي صادرات الخدمات في عام 2012/2013، ويسهم بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، تزيد هذه النسبة لتصل 11.3% بإضافة المساهمات غير المباشرة للقطاع.

ويوفر قطاع السياحة 19.3% من النقد الأجنبي لمصر، حيث يحتل المركز الثاني بعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يسهم القطاع في توفير فرص العمل، حيث يعمل بالسياحة 12.6% من إجمالي العمالة في مصر.

وتشير إحصائيات مجلس السفر والسياحة العالمي إلى أن واحدا من كل تسعة مصريين يعتمدون بشكل أساسي على الدخل من قطاع السياحة، وبما أن نسبة البطالة في مصر تتراوح عند حدود 13 % في العامَين الأخيرين، فمن شأن خسارة الوظائف المرتبطة بالقطاع السياحي أن تسدّد ضربة قوية للحكومة، ومن هنا تأتي خطورة أوضاع السياحة المصرية حاليا.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد السائحين 363.5 ألف سائح خلال شهر يناير/كانون ثان 2016، مقابل 677.5 ألف سائح خلال شهر يناير2015، كما بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون 2.6 مليون ليلة خلال شهر يناير 2016 مقابل 6.8 مليون ليلة خلال نفس الشهر لعام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 62.5%.

كما أعلنت وزارة السياحة المصرية، أن إيرادات السياحة خلال عام 2015 تراجعت إلى 6.1 مليار دولار بانخفاض 15% عن المحقق خلال 2014، وأضافت الوزارة في بيان لها أن عدد السائحين خلال 2015 بلغ 9.3 مليون سائح بانخفاض 6% عن عام 2014، وبلغت عدد الليالي السياحية 84 مليون ليلة بتراجع 14% عن 2014، وبلغ متوسط الإنفاق 73 دولاراً/ليلة في 2015.