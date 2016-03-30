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التلغراف: إرسال ألف جندي بريطاني إلى ليبيا يمثل تضحية بهم

30/3/2016

بريطانيا قررت إرسال ألف جندي إلى ليبيا

رأى كون كوغلين Con Coughlin، في صحيفة التلغراف البريطانية، أن إرسال قوات أوربية صغيرة في مهمة حفظ السلام إلى ليبيا، التي تمزقها النزاعات المسلحة، سيجلب المزيد من هجمات "المتشددين الإسلاميين".

و تابع الكاتب، أن إرسال ألف جندي بريطاني إلى الشواطئ الليبية هو مجرد تضحية بهم، ولا يحقق الاستقرار.

وأضاف أن مهمة القوات الأوربية في ليبيا هي تأمين "منطقة خضراء"، كتلك التي وضعها الأمريكيون في بغداد، تسمح للحكومة بإقامة مؤسساتها وإداراتها قبل فرض سيطرتها على كامل البلاد.

وختم كوغلين بالقول إن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا غيرُ قادرة على فرض سلطتها، ولا يمكنها إقناعُ الأطراف المتنازعة بالسماح لها بالدخول من تونس، ولكنّ التدخل الغربي لابد أن يخضع لقواعد وشروط.

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