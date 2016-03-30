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استقبال شعبي حاشد لأردوغان في واشنطن

30/3/2016

أردوغان وزوجته في واشطنطن (الأناضول)

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، وسط استقبال شعبي كبير من قِبل المواطنين الأتراك المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتظاهر الأتراك الذين قدموا إلى واشنطن من الولايات المختلفة، أثناء انتقال الرئيس أردوغان من قاعدة "أندرس" الجوية، إلى فندق "ريغز" الذي سيقيم فيه مع عقيلته، حيث رحّبوا به، رافعين علَماً تركياً ضخماً.

كما حمل المحتشدون لافتات مؤيدة لأردوغان، كتبت عليها عبارات "أهلا وسهلاً بالقائد الموثوق"، "رجل الأمة"، "شكراً لأنك حميت اللاجئين السوريين".

ولدى وصوله إلى باب الفندق، حيّا أردوغان وعقيلته، الجموع المحتشدة، الذين هتفوا بحياته.

وعلى مدخل الفندق، أوضح الرئيس التركي للصحفيين أنّ زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، قد بدأت، مبيناً أنه سيشارك خلالها، في قمة الأمن النووي المزمع انعقادها بين 31 مارس/ آذار الحالي، و1 أبريل/ نيسان المقبل، كما سيفتتح أردوغان في الثاني من أبريل، المُجمّع الإسلامي في العاصمة واشنطن.

وأعرب أردوغان عن بالغ امتنانه وسعادته للاستقبال الذي نظّمه له الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية.

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