أمريكا تنشر قوات قتالية في أوروبا لمواجهة روسيا

قوات أمريكية تجري تدريبات في بولندا-أرشيف

قال الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء إنه سينشر في أوروبا فرقا قتالية متناوبة من لواء مدرعات مقره الولايات المتحدة في إطار مساع أوسع للتصدي لما تراه الولايات المتحدة اعتداء من جانب روسيا على القارة الأوروبية.

وجاء في بيان من القيادة الأمريكية في أوروبا أن الفرق ستتناوب المهام كل تسعة أشهر اعتبارا من فبراير/شباط 2017 وستجري تدريبات عسكرية في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وبلغاريا والمجر.

وقال الجيش إن وجود الفرق في أوروبا سيكون مستمرا وسيرفع وجود الجيش الأمريكي بالقارة الأوروبية إلى ثلاثة ألوية كاملة العدد.

وستجلب كل وحدة لدى تناوبها مع الوحدة الأخرى معدات أحدث وأكثر تطورا ستحل في النهاية محل معدات التدريب الحالية في أوروبا. ويضم لواء المدرعات الأمريكي عادة حوالي 4500 عسكري.

وقال الجنرال فيليب بريدلاف قائد القيادة الأمريكية في أوروبا إن القرار يعني أن حلفاء الولايات المتحدة سوف "يرون وجودا أكثر تواترا في بلادهم للواء مدرعات مجهز بعتاد أحدث."

ورفعت الولايات المتحدة بقوة مخصصات التدريب والمناورات العسكرية التي تستهدف طمأنة الدول الأوروبية القلقة إزاء روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وأثارت قلق دول حلف شمال الأطلسي بطلعات قاذفاتها الاستراتيجية.

وقال الجيش إنه سيجري تحديث المعدات الحالية المستخدمة في أوروبا وتخزينها في بلجيكا وهولندا وألمانيا وإنها ستتيح "قوة قتالية إضافية إن تطلب الأمر."