6 مصريين في قائمة أغنياء العالم وغيتس الأول دوليا

6 مصريين في قائمة أغنياء العالم

شهدت قائمة فوربس السنوية لمليارديرات العالم في 2016، تغييرات عدة على مستوى عدد وثروة أكبر الأثرياء في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص، بعد تراجع ثروة أغلب المليارديرات العرب وخروج بعضهم من قائمة أصحاب الثروات التي تفوق مليار دولار على الأقل، ولكن الأثرياء العرب المعروفين أو الكبار حافظوا تقريباً على مكانتهم بين كبار الأثرياء، يتقدمهم الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وفي قائمة فوربس 2016، استمر الوليد في التربع على عرش أكثر العرب ثراء بثروة تعادل 17.3 مليار دولار، لكنه تراجع حسب فوربس في الترتيب السنوي من المرتبة 34 إلى 41 عالميا.

وحل ثانياً على القائمة نفسها، السعودي محمد العامودي بثروة بلغت 8.3 مليارات دولار ، أما في المرتبة الثالثة، فجاء رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بثروة تبلغ 5 مليارات دولار، يتبعه رجل الأعمال الإماراتي الآخر عبد الله بن أحمد الغرير بـ4.9 مليارات دولار في المرتبة الرابعة.

واحتل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس المرتبة الخامسة بثروة تقدر بـ 3.7 مليارات دولار، متقدماً على الأمير السعودي الثاني في القائمة سلطان بن محمد بن سعود بثروة تبلغ 3.4 مليارات دولار، في المرتبة السادسة.

وفي المرتبة السابعة جاء رجل الأعمال الإماراتي حسين السجواني بثروة تقدر بـ 3.2 مليارات دولار، أمام مواطنه رجل الأعمال الإماراتي عبدالله الفطيم بـ3.1 مليارات دولار، في المرتبة الثامنة.

وجاء الملياردير المصري نجيب ساويرس، في المرتبة التاسعة بثروة تعادل 3 مليارات دولار، وأغلق الثلاثي المتألف من المصري محمد منصور، واللبنانيين نجيب وطه ميقاتي قائمة الأثرياء العرب بالتساوي في ثروة تقدر بـ 2.5 مليار دولار لكل منهم، في المرتبة العاشرة.

وقد بلغت ثروات ستة رجال أعمال مصريين هم محمد الفايد ويوسف منصور ومحمد منصور ونجيب ساويرس وناصيف ساويرس وياسين منصور نحو 14.2 مليار دولار أي نحو 130 مليار جنيه مصري.

ولا يزال الأميركي بيل غيتس أغنى رجل في العالم للسنة الثالثة على التوالي.

اللائحة السنوية لمجلة "فوربس" أحصت 1810 من أصحاب المليارات للعام 2016 أي أقل بـ 16 مليارديراً مقارنة بالعام الماضي، أما ثروتهم الإجمالية فقد انخفضت أيضاً خلال العام بـ 570 مليار دولار لتصل إلى 6480 ملياراً.

وأوضحت المجلة أيضاً أن متوسط معدل ثروات أصحاب المليارات انخفض للمرة الأولى منذ العام 2010 ليصبح 3.6 مليارات دولار أي أقل بـ 300 مليون دولار عمّا كان عليه العام الماضي.

وتعزو المجلة هذا التراجع النسبي إلى عدم استقرار البورصة وانخفاض سعر النفط وارتفاع قيمة الدولار.

ويبقى بيل غيتس أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" أغنى رجل في العالم للسنة الثالثة على التوالي، إذ بلغت ثروته 75 مليار دولار بتراجع 4.2 مليارات عن العام الماضي.

وحل الإسباني أماسيو أورتيغا، مؤسس ماركة الثياب "زارا"، في المرتبة الثانية بثروة بلغت 67 مليار دولار مقابل 64.5 ملياراً العام السابق، يليه رجل الأعمال الأميركي وارن بافيت الذي احتفظ بمركزه الثالث بثروة بلغت 60.8 مليار دولار بتراجع 11.9 ملياراً عن العام السابق.

وتراجع المكسيكي من أصلٍ لبناني كارلوس سليم من المركز الثاني إلى المركز الرابع بثروة بلغت 50 مليار دولار مقابل 77.1 ملياراً للعام الماضي.

وفي عامه الـ 31 قفز مؤسس موقع فيسبوك مارك تسوكربيرغ من المركز الـ 16 إلى المركز السادس.

وتبقى الولايات المتحدة البلد الذي يضم أكبر عدد من أصحاب المليارات (540) تليها الصين (251) ثم ألمانيا (120) وبعدها روسيا (77) وهونغ كونغ (69) والبرازيل (23).