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40% تراجعا في حجوزات السياح الألمان بمصر وتونس وتركيا

3/3/2016

 

ألمانيا: تراجع الحجوزات لمصر وتونس وتركيا

 

تراجعت حجوزات السياح الألمان لقضاء الصيف في مصر وتونس وتركيا خلال العام الحالي 2016 بنحو 40% مقارنة بالعام السابق – وفقا لرابطة السفر الألمانية دي.آر.في. 

 وقال نوربرت فيبيج رئيس دي.آر.في للصحفيين إن حجوزات الصيف لتركيا نزلت 40% على أساس سنوي كما تراجعت الحجوزات لمصر وتونس بنفس المعدل تقريبا وكانت أسوأ قليلا في بعض المناطق، وتابع أنه مع ذلك تحسنت الحجوزات لهذه المقاصد بشكل ملحوظ خلال الأسبوعين الماضيين وتوقع صعودا في الأسابيع المقبلة. 

 والأسبوع الماضي كشفت تركيا وهي مقصد مفضل للسياح الألمان عن خطة لتعزيز قطاع السياحة تشمل منحة بقيمة 225 مليون ليرة (87 مليون دولار) وتسهيلا ائتمانيا يسمح لشركات السياحة بإعادة هيكلة ديونها. 

 وشهدت مقاصد مثل مصر وتونس سلسلة من الهجمات مثل سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية والهجوم على منتجع ساحلي في تونس ما أجبر شركات سياحة مثل توي وتوماس كوك على البحث عن وجهات بديلة.  

 

 

 

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