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ولية عهد السويد تضع مولودا ذكرا

3/3/2016

وضعت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا وليدا ذكرا الأربعاء، و بعد ساعتين من الولادة التقى زوجها الأمير دانيال بالصحفيين في مستشفى كارولينسكا في ستوكهولم.
 
وقال الأمير دانيال الذي بدت عليه السعادة "جئت إلى هنا لأن لدي أخبارا سارة، الليلة ولد رضيع صغير وزنه 3655 جراما وطوله 52 سنتيمترا تقريبا أو شيء من هذا القبيل (مشيرا بيديه)…"  

وأضاف أن "الوليد وفيكتوريا في حالة جيدة.. وهذا شيء رائع."
 
وقال الأمير إن الأميرة إستيل البالغة من العمر أربع سنوات نائمة ولا تعلم بوصول أخيها الصغير.
 
ووفقا للتقاليد في السويد سيعلن الملك كارل جوستاف اسم ولقب الوليد قريبا.     

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