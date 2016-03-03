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"واتس أب" تسمح للمستخدمين بتبادل ملفات "بي دي إف"

3/3/2016
شعار واتس أب

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتس اب تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظامي "أندرويد ، آي أو إس" يتيح للمستخدمين مشاركة المستندات، وتحديدًا ملفات "بي دي إف" .

ومع التحديث الجديد سيظهر للمستخدم عند النقر على زر مشاركة المرفقات في المحادثات خيار لمشاركة المستندات، وبعد النقر على هذا الخيار على نظام التشغيل أندرويد سيظهر مدير الملفات مع ما يحتويه من ملفات "بي دي إف" .

أما بالنسبة لتطبيق واتس اب على هواتف آيفون فيتيح الخيار الجديد مشاركة الملفات من تطبيقات التخزين الأخرى، مثل دروب بوكس، وغوغل درايف، وون درايف.
ويأتي تحديث اليوم بعد تحديث آخر أطلقته واتس اب يوم الاثنين الماضي لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو إس، جلب معه عددًا من المزايا؛ أبرزها تصميم مُحسن لاستعراض الصور والفيديوهات.

يُذكر أن واتس اب، المملوكة لشركة فيسبوك والتي تجاوز عدد مستخدميها عتبة المليار، كانت قد أطلقت في وقت سابق من الشهر المنصرم، تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس، رفع عدد الأشخاص الممكن إضافتهم إلى المجموعات من 100 إلى 256 شخصًا.

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