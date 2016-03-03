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نيوزيلندا تبدأ التصويت النهائي على تغيير علمها

3/3/2016

علم نيوزيلندا الحالي
 

بدأت نيوزيلندا اليوم الخميس التصويت النهائي على تغيير علمها الحالي بتصميم جديد.

وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع البريدي سوف يستمر ثلاثة أسابيع، وإن الناخبين سيحصلون على بطاقات الاقتراع خلال الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء جون كي، الذي يدافع منذ فترة طويلة عن مسألة تغيير العلم، قد وصف سابقا التصميم الجديد للعلم بأنه "اختياره الأول".

وأشارت استطلاعات للرأي أوردتها وسائل إعلام محلية إلى أن النيوزيلنديين يفضلون الإبقاء على العلم الحالي.

وسيتم إعلان النتائج الأولية للتصويت في 24 مارس/ آذار الجاري.

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