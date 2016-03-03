نقل صحفي مصري معتقل إلى المستشفى بعد تعذيبه بالسجن

الصحفي المصري إبراهيم الدراوي

قالت زوجة الصحفي المصري "إبراهيم الدراوي" إنه يتعرض للتعذيب النفسي والبدني في سجن ملحق مزرعة طرة بالقاهرة.

وأضافت رضا جمال في تصريحات لموقع "الجزيرة مباشر" أن زوجها دخل في إضراب عن الطعام داخل مقر احتجازه، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وتابعت: "طالب زوجي بحقه في التريض والزيارة بحسب لوائح السجن لكن رئيس المباحث بالسجن يرفض الاستجابة لطلبه وينتهك حقوقه".

وقالت:" نقلوا زوجي إلى مستشفى السجن وعرفت من زملائه أنه تعرض للتعذيب كما رأيت ملابسه ملطخة بالدماء".

يُذكر أن “الدراوي” تم اعتقاله بتاريخ 16 أغسطس 2013، ويقبع الدراوي في سجن ملحق مزرعة طرة شديد الحراسة 2، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاماً) لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس والدخول إلى غزة عبر الأنفاق ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية في القضية رقم 371 لسنة 2013.

وتطالب منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن إعلاميين وصحفيين اعتقلتهم عقب انقلاب الثالث من يوليو تموز 2013.