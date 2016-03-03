البث الحي
منوعات

نقل صحفي مصري معتقل إلى المستشفى بعد تعذيبه بالسجن

2/3/2016

الصحفي المصري إبراهيم الدراوي

قالت زوجة الصحفي المصري "إبراهيم الدراوي" إنه يتعرض للتعذيب النفسي والبدني في سجن ملحق مزرعة طرة بالقاهرة.

وأضافت رضا جمال في تصريحات لموقع "الجزيرة مباشر" أن زوجها دخل في إضراب عن الطعام داخل مقر احتجازه، للمطالبة بإطلاق سراحه.

وتابعت: "طالب زوجي بحقه في التريض والزيارة بحسب لوائح السجن لكن رئيس المباحث بالسجن يرفض الاستجابة لطلبه وينتهك حقوقه".

وقالت:" نقلوا زوجي إلى مستشفى السجن وعرفت من زملائه أنه تعرض للتعذيب كما رأيت ملابسه ملطخة بالدماء".

يُذكر أن “الدراوي” تم اعتقاله بتاريخ 16 أغسطس 2013، ويقبع الدراوي في سجن ملحق مزرعة طرة شديد الحراسة 2، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاماً) لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس والدخول إلى غزة عبر الأنفاق ومقابلة بعض الشخصيات الفلسطينية في القضية رقم 371 لسنة 2013.

وتطالب منظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن إعلاميين وصحفيين اعتقلتهم عقب انقلاب الثالث من يوليو تموز 2013.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)