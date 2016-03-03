منزلق زجاجي لمحبي الإثارة على ناطحة سحاب بلوس أنجلوس

ناطحات سجاب في لوس أنجليس – أرشيف

تبني الشركة المالكة لأطول برج في لوس أنجليس – منزلقا زجاجيا سيعلق خارج المبنى البالغ ارتفاعه 73 طابقا وستدعو الزائرين للتزحلق عليه اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت شركة أو.يو.إي – المالكة للبرج ومقرها سنغافورة إن الساعين للإثارة سيستطيعون بدءا من يونيو حزيران المقبل ركوب منزلق – سكاي سلايد – الذي سيعلق على برج – يو.إس.بنك تاور– من الطابق السبعين.

وسينزلق المغامرون على ارتفاع 305 أمتار وينزلقون 14 مترا حتى منصة خارجية بالطابق رقم 69 ، أضافت الشركة أن سُمك الزجاج المصنوع منه المنزلق المغلق بالكامل سيكون 3.2 سنتيمترات فقط.ومن المقرر أن تتاح تذاكر ركوب المنزلق في 18 مارس آذار الجاري.