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مقتل مجندين وإصابة آخرين في هجمات بسيناء

2/3/2016

صورة من بيان تنظيم الدولة في سيناء ـ إنترنت

قال تنظيم الدولة في سيناء إنه نفذ سلسلة من العمليات المسلحة ضد الجيش المصري في شمال سيناء ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من الضباط والمجندين.

وقالت مصادر للجزيرة إن الهجمات أسفرت عن مقتل مجندين وإصابة 5 آخرين.

وقال بيان صادر عن حساب تابع لولاية سيناء ـ تنظيم الدولة في سيناء ـ على الإنترنت إن عدة هجمات على قوات تابعة للجيش المصري في مناطق خريزة والقسيمة أدت إلى مقتل عدد من الجنود وإحراق وتدمير عدد من العجلات العسكرية.

وسمع دوى انفجار هائل غرب مدينة العريش بشمال سيناء ولم يصدر تعليق من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية حتى ساعته (00:20) بتوقيت مكة المكرمة.

 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية وسكان في سيناء وشيوخ قبائل أن محاولة الجيش المصري تجنيد مقاتلين من قبائل سيناء وتسليحهم للتصدي لمقاتلي الدولة في سيناء تتعثر.
وكان الجيش بدأ هذا البرنامج وسط ضجة كبيرة العام الماضي وتعهد شيوخ القبائل بتقديم مئات المقاتلين لكن المصادر الأمنية قالت إن عدد المقاتلين في الميدان لا يتجاوز 35 مقاتلا.
ويمثل ذلك تعثر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد بشن حرب لا هوادة فيها على المتطرفين الذين يعتبرهم خطرا وجوديا على مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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