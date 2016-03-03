معرض سيارات يؤجل محادثات الأزمة السورية بجنيف

المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا

قال موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الخميس إنه من المفترض أن تستأنف محادثات السلام بين الأطراف الداخلية السورية الهادفة إلى إنهاء النزاع في البلاد، في التاسع من آذار/مارس بدلا من السابع من الشهر نفسه.

وأوضح دي ميستورا أن المحادثات أرجئت يومين لعدم توافر غرف بالفنادق لتزامنها مع معرض السيارات في جنيف.

ولفت إلى أن "المساعدة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية كانت مهمة جدا" لكنها "ليست شروطا مسبقة" في العملية السياسية.

وفشلت جولة أولى من مفاوضات السلام السورية عقدت بداية فبراير/ شباط في جنيف.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة ، بعد خمسة أعوام من بداية حرب أسفرت عن مقتل 270 ألف شخص وتهجير الملايين.

وأكد دي ميستورا أن هناك تقدما "واضحا" بشأن الهدنة في سوريا غير أن نجاحها ليس "مضمونا"، وذلك قبيل اجتماع خلال النهار لمجموعة العمل حول وقف الأعمال العدائية.

وقال دي ميستورا متحدثا لوسائل الإعلام في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية إن "الوضع الميداني يمكن تلخيصه بأنه هش. إن نجاح (وقف الأعمال العدائية) ليس مضمونا لكن هناك تقدما واضحا، اسألوا السوريين".

وأضاف أن "مستوى العنف في البلاد انخفض بشكل كبير. وبشكل عام، فإن وقف (الأعمال العدائية) صامد".

وتابع "للأسف، علينا الاعتراف بأنه على غرار جميع قرارات وقف الأعمال العدائية أو وقف إطلاق النار، وخصوصا في هذه الحالة، ما زال هناك نقاط عديدة حيث تتواصل المعارك، بما في ذلك في حماه وحمص واللاذقية ودمشق".