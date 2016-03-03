فيديو.. جماعة يسارية تركية تتبنى هجوم إسطنبول

أفاد بيان نشر على موقع مقرب من جبهة التحرير الشعبية الثورية وهي جماعة يسارية تركيةأن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على حافلة للشرطة التركية في إسطنبول و قتلت خلاله المنفذتان .

كانت قوات الأمن التركية قد تمكنت ( الخميس) من قتل امرأتين هاجمتا مركزا وحافلة للشرطة في مدينة إسطنبول ، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وكانت المرأتان قد أطلقتا النار على مقر مديرية مكافحة الشغب، في منطقة "بيرم باشا"، بمدينة إسطنبول، بالإضافة إلى مهاجمة عناصر الأمن الموجودين عند مدخل المديرية، وحافلة كانت تقل عددا من عناصر الأمن ليبادر هؤلاء بالرد على المهاجمتين وقتلهما في وقت لاحق بعد ملاحقتهما في مبنى قريب من مكان الهجوم.

وكشفت السلطات التركية عن هوية منفذتي الهجوم، وهما "جيغدم ياكشي" و"بيرنا يلماز".