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فيديو.. جماعة يسارية تركية تتبنى هجوم إسطنبول

3/3/2016

 

أفاد بيان نشر على موقع مقرب من جبهة التحرير الشعبية الثورية وهي جماعة يسارية تركيةأن الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على حافلة للشرطة التركية في إسطنبول و قتلت خلاله المنفذتان .

 

كانت قوات الأمن التركية قد تمكنت ( الخميس) من قتل امرأتين هاجمتا مركزا وحافلة للشرطة في مدينة إسطنبول ، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وكانت المرأتان قد أطلقتا النار على مقر مديرية مكافحة الشغب، في منطقة "بيرم باشا"، بمدينة إسطنبول، بالإضافة إلى مهاجمة عناصر الأمن الموجودين عند مدخل المديرية، وحافلة كانت تقل عددا من عناصر الأمن ليبادر هؤلاء بالرد على المهاجمتين وقتلهما في وقت لاحق بعد ملاحقتهما في مبنى قريب من مكان الهجوم.

وكشفت السلطات التركية عن هوية منفذتي الهجوم، وهما "جيغدم ياكشي" و"بيرنا يلماز".

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