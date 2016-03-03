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فيديو: إطلاق خدمة التاكسي النهري في نيل القاهرة

3/3/2016

بدأت في القاهرة خدمة جديدة لنقل الركاب بالأجرة لكنها تختلف عن سيارات الأجرة الموجودة منذ زمن.. إنها زوارق نهرية تطفو على سطح النيل.

 وتدعم الحكومة المصرية حاليا الشركات التي تُشغل "التاكسي النهري" لمساعدتها في توسيع وتطوير خدماتها في محاولة لتخفيف مشكلات الزحام المزمنة في القاهرة.

وتعتزم وزارة النقل المصرية تنظيم خدمات وتحديد أُجرة تلك المركبات وإنشاء محطات رسمية للتاكسي النهري وفرض حد للسرعة القصوى المسموح بها للزوارق ووضع جداول مواعيد منتظمة للتحرك والوصول على أمل أن يسهم ذلك في تشجيع الناس على استخدام التاكسي النهري بدلا من سياراتهم الخاصة.

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