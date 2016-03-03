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شاهد: ملثمون يسطون على متجر للسلاح في "هيوستن"

3/3/2016

أظهرت لقطات صُورت بكاميرات فيديو للمراقبة لصوصا ملثمين يقتحمون متجرا للسلاح في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية وينهبون محتوياته.

وأمكن رؤية عشرة مشتبه بهم على الأقل وهم يربطون حبلا في باب متجر "كارترز كنتري" للسلاح ويستخدمون شاحنة دفع رباعي في فتح الباب.

وبعد دقائق كان المشتبه بهم قد تمكنوا من دخول المتجر وسرقة الأسلحة والذخائر من الخزانات الزجاجية وعلى الأرفف ووضعوها في حقائب.

وأوردت تقارير وسائل إعلام محلية أن المشتبه بهم سرقوا 50 سلاحا على الأقل ، ومازالت الشرطة تحقق في تفاصيل الحادث في محاولة للتعرف على مرتكبيه.

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