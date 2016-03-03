شاهد.. قوارب ويخوت فاخرة في معرض بدبي

قدّم معرض دبي العالمي للقوارب في عامه الرابع والعشرين أكثر من 800 مشاركة إقليمية ودولية، تنوعت بدءاً من الدراجات المائية الصغيرة وصولاً إلى اليخوت العملاقة الفاخرة.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي إن سوق اليخوت والقوارب في دولة الإمارات، وإقليم الشرق الأوسط، ينمو بنسبة سنوية تتراوح بين 6% إلى 8% سنويا، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل الإقبال الذي يشهده هذا السوق.

وانطلقت فعاليات المعرض أمس الأول الثلاثاء وتستمر حتى 5 مارس أذار الجاري.

وأضاف حارب أن المعرض في دورته للعام 2016، يشهد تطوراً كبيراً وإقبالاً متعدداً حيث وصل إلى 800 عارض وشركة من 55 بلدا ويضم المعرض الترفيهي مئات القوارب واليخوت.