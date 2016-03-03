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شاهد.. سوريا بلا كهرباء !

3/3/2016

قالت وزارة الكهرباء السورية، الخميس، إن انقطاعاً عاماً للتيار الكهربائي حدث في جميع المحافظات السورية وأن العمل جار لمعرفة الأسباب.

وقال مسؤول بالوزارة إن المعنيين حضروا فوراً إلى مركز التنسيق الرئيسي والمكاتب الفرعية بالمحافظات من أجل إعادة التيار الكهربائي.

ولفت خلال تسجيل مصور منشور بالصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء على "فيسبوك"، إلى أن إعادة التيار الكهربائي يتطلب من ساعتين إلى 12 ساعة حسب كل محطة في كل المحافظات السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، أن التيار الكهربائي انقطع عن كل الأراضي السورية دون تحديد الأسباب وراء ذلك.
 مسؤول بوزارة الكهرباء (الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء على فيسبوك)

 

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