شاهد: الملاكم المغربي محمد ربيعي يحلم بميدالية جديدة

قال الملاكم المغربي محمد ربيعي البالغ من العمر 22 عاما إنه يحلم بتحقيق ميدالية في ألعاب ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016.

وأضاف ربيعي أنه راض تماما عن استعداداته للألعاب الأولمبية .

وحقق الملاكم المغربي سبعة انتصارات متتالية في بطولة العالم للملاكمة ساعدته في حجز مقعده في ألعاب ريو دي جانيرو الأوليمبية 2016.

وتألق ربيعي في عام 2015 ساعده في الفوز بذهبية بطولة الاتحاد الافريقي للملاكمة بعد تغلبه في النهائي على المصري وليد صديق محمد بالضربة الفنية القاضية بالجولة الثانية.

وحققت المغرب من قبل ميداليتين في الألعاب الأولمبية وكانت برونزية فاز فيها طاهر تامسماني في وزن الريشة بألعاب سيدني 2000 ومحمد عاشق في وزن الديك بألعاب برشلونة 1992 .

ويتطلع ربيعي أن يكرر هذا الإنجاز وربما تحقيق ميدالية أفضل الصيف المقبل.