شاهد: الصليب الأحمر يعيد الحياة للمزارع في غزة

في إطار مشروع زراعي لإعادة الحياة إلى الأراضي الزراعية الفلسطينية المحاذية لحدود إسرائيل مع قطاع غزة والتي أصبحت بورا بسبب الحروب المتكررة ، وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أربعة آلاف شتلة لوز مُحسنة وراثيا على 110 من مزارعي غزة لاسيما أولئك الذين تقع مزارعهم على منطقة الحدود مع إسرائيل.

ووزع المشروع خمسة أنواع مُعدلة وراثيا من شتلات اللوز وساهم مامادو سو مدير مكتب الصليب الأحمر في غزة في توزيع الشتلات كما ساعد المزارعين في زراعتها.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر في سبتمبر أيلول 2015 أن غزة قد تُصبح مكانا غير قابل للسُكنى بحلول عام 2020 إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فعلى مدى الأعوام الستة الماضية وقعت ثلاثة حروب بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل حركة التصدير والاستيراد للسوق المحلي. ويوضح تقرير الأمم المتحدة أن ذلك لم يترك وقتا لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد.

وتقول الأمم المتحدة إن 90 % من المياه في قطاع غزة الآن غير صالحة للشرب وإن السكان يعتمدون بشكل كامل على طبقة المياه الجوفية الساحلية التي يمكن أن تصبح غير صالحة للشرب العام المقبل.

وتبلغ نسبة البطالة في القطاع الذي يعاني اقتصاده الوهن نحو 43 % من سكانه البالغ عددهم 1.95 مليون نسمة ، وتتحكم إسرائيل في معابر غزة -باستثناء معبر رفح- الأمر الذي يجعلها تشرف على كل واردات وصادرات القطاع.