حساب مخصص للدعم الفني لـ "آبل" على "تويتر"

شعار شركة آبل الأمريكية

أطلقت شركة آبل الأمريكية حسابا مخصصا للدعم الفني على موقع التغريد المصغر "تويتر" يتيح لفريق الدعم لديها حل مشاكل المستخدمين والرد على استفساراتهم.

وبلغ عدد المتابعين للحساب أكثر من 30 ألف متابع بعد ساعات قليلة من إطلاقه، وتواصل الحساب مع الكثير من المستخدمين بالرد على استفساراتهم أو طلب تقديم المزيد من التفاصيل عبر الرسائل الخاصة. كما نشر الحساب تغريدات كنصائح وأفكار للاستفادة من بعض التطبيقات.

بالطبع عليك إرسال استفسارك باللغة الإنجليزية وتلقي الإجابة عليها كذلك، كما يمكنك إرسال صورة توضح طبيعة المشكلة لمساعدتك بشكل أفضل.

تستخدم الكثير من الشركات العالمية وحتى العربية "تويتر" كمنصة للتواصل مع الجمهور وتقديم الدعم الفني لهم. هذا الأمر دفع تويتر لإطلاق بعض المزايا خصيصاً لتحسين تجربة المستخدم في هذا المجال.

يذكر أن آبل معروف عنها عدم رغبتها بالخوض جيداً في الشبكات الاجتماعية، فالشركة لا تملك حسابات رسمية وتكتفي بحسابات لبعض المنتجات على تويتر. لكن هذا الحساب الجديد للدعم الفني ربما يكون أهم حساب خاص لـ آبل على تويتر حتى الآن.